Власти Москвы отмечают снижение "серой" занятости по итогам первого полугодия 2019 года

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Поступления страховых взносов от московских организаций в первом полугодии 2019 года выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Это свидетельствует о сокращении числа "серых" зарплатных схем, сообщил ТАСС заммэра города Владимир Ефимов.

"Московские организации перечислили в первом полугодии 2019 года в социальные фонды 789,9 млрд рублей страховых взносов. Это на 11% превышает объем поступлений за аналогичный период предыдущего года. Взносы в фонды перечисляют за своих сотрудников все работодатели. Рост поступлений - результат планомерной стратегии по сокращению количества "серых" зарплатных схем в Москве", - сказал Ефимов.

Он добавил, что за пять месяцев 2019 года среднесписочная численность занятых увеличилась на 1%.

Глава столичного департамента экономической политики и развития Денис Тихонов сообщил ТАСС, что в Пенсионный фонд РФ московские работодатели в январе-июне 2019 года перечислили 606,6 млрд рублей. Взносы в Фонд социального страхования составили 28,1 млрд рублей, в Фонд обязательного медицинского страхования - 155,2 млрд рублей.