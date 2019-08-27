{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Москвы отмечают снижение "серой" занятости по итогам первого полугодия 2019 года

Среднесписочная численность занятых в столице увеличилась на 1%

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Поступления страховых взносов от московских организаций в первом полугодии 2019 года выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Это свидетельствует о сокращении числа "серых" зарплатных схем, сообщил ТАСС заммэра города Владимир Ефимов.

"Московские организации перечислили в первом полугодии 2019 года в социальные фонды 789,9 млрд рублей страховых взносов. Это на 11% превышает объем поступлений за аналогичный период предыдущего года. Взносы в фонды перечисляют за своих сотрудников все работодатели. Рост поступлений - результат планомерной стратегии по сокращению количества "серых" зарплатных схем в Москве", - сказал Ефимов.

Он добавил, что за пять месяцев 2019 года среднесписочная численность занятых увеличилась на 1%.

Глава столичного департамента экономической политики и развития Денис Тихонов сообщил ТАСС, что в Пенсионный фонд РФ московские работодатели в январе-июне 2019 года перечислили 606,6 млрд рублей. Взносы в Фонд социального страхования составили 28,1 млрд рублей, в Фонд обязательного медицинского страхования - 155,2 млрд рублей.

Теги
Россия
Уйти в минус. Как малый бизнес пережил акции протеста в Москве
По данным аналитиков производителя онлайн-касс "Эвотор", больше всего пострадали продуктовые магазины: они реализовали на 39% меньше товара
Читать полностью