Пара японских макак в Московском зоопарке родила детеныша

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Детеныш родился у пары японских макак, проживающих в Московском зоопарке. Об этом сообщила во вторник пресс-служба зоопарка.
"17 июля у пары японских макак родился детеныш. Первые недели жизни он проводил тесно прижавшись к животу своей матери. Самка оберегала малыша и несколько сторонилась сородичей. Сейчас, когда детенышу исполнилось уже полтора месяца, он с каждым днем становится все более самостоятельным: постепенно начинает отходить от матери, правда пока что на небольшое расстояние, пробует взрослую пищу и знакомится с сородичами", - говорится в сообщении.
Уточняется, что вес детеныша составляет около 1 кг, до полугодовалого возраста основой его рациона будет оставаться материнское молоко. Пока что мать не отпускает макака далеко от себя, но, когда он подрастет, будет проводить большую часть времени с сородичами.
Уточняется, что сейчас в вольере у пешеходного моста, ведущего со старой территории зоопарка на новую, содержится группа из восьми японских макак, во главе которой стоит самец по кличке Апельсин, родившийся в 2001 году.
В пресс-службе добавили, что японские макаки - самые северные приматы, они имеют густой и длинный мех, хорошо переносят холода. Этот вид занесен в Международную Красную книгу, в природе его численность год за годом сокращается. Родившиеся в Московском зоопарке детеныши по достижению возраста трех лет отправляются в другие отечественные и зарубежные зоопарки, что вносит вклад в сохранение этих животных.