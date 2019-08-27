Пара японских макак в Московском зоопарке родила детеныша

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Детеныш родился у пары японских макак, проживающих в Московском зоопарке. Об этом сообщила во вторник пресс-служба зоопарка.

"17 июля у пары японских макак родился детеныш. Первые недели жизни он проводил тесно прижавшись к животу своей матери. Самка оберегала малыша и несколько сторонилась сородичей. Сейчас, когда детенышу исполнилось уже полтора месяца, он с каждым днем становится все более самостоятельным: постепенно начинает отходить от матери, правда пока что на небольшое расстояние, пробует взрослую пищу и знакомится с сородичами", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вес детеныша составляет около 1 кг, до полугодовалого возраста основой его рациона будет оставаться материнское молоко. Пока что мать не отпускает макака далеко от себя, но, когда он подрастет, будет проводить большую часть времени с сородичами.