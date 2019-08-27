Проект расширения Щелковского шоссе за счет "Лосиного острова" ждут общественные слушания

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Общественные слушания пройдут по проекту расширения Щелковского шоссе, который предполагает изменение границ национального парка "Лосиный остров". Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, заявил директор парка Рустам Якубов.

"Будет учитываться общественное мнение, в том числе, что касается вырубки леса и особенно бесценной Алексеевской рощи. Сегодня маршрут трассы прорабатывается с Московской областью и заинтересованными органами исполнительной власти. Предложенный вариант будет вынесен на общественные слушания", - сказал Якубов.

По его словам, все понимают, что строить дорогу нужно без ущерба для национального парка в соответствии с действующим законодательством. При этом он подчеркнул, что закон об особо охраняемых природных территориях не позволяет проложить дорогу через парк.

"У Минтранса России в разработке находятся пять маршрутов строительства автодороги", - уточнил директор.

Ранее зампред правительства России Максим Акимов поручил Минтрансу и Минприроды совместно с правительствами Москвы и области проработать вопрос о возможности изменения границ парка "Лосиный остров" в целях реализации проекта "МЦД-5". Пятый участок МЦД (запуск может состояться до 2023 года) должен пройти от Пушкина до Домодедова.

Национальный проект "Экология" одной из целей ставит сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма. За шесть лет в России появятся 24 новые особо охраняемые природные территории общей площадью 5 млн га. Особое внимание уделяется развитию экотуризма: если в 2018 году российские заповедники и национальные парки посетили менее 3,6 млн человек, то в 2024-м число экотуристов должно возрасти почти до 7,9 млн человек.