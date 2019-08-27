Онлайн-лекторий "Бегу к врачу. Дети" стартовал на канале YouTube

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Выпуск лектория для родителей "Бегу к врачу. Дети" с врачом-педиатром Татьяной Буцкой вышел на официальном YouTube-канале Департамента здравоохранения города Москвы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного Департамента здравоохранения.

"Департамент здравоохранения Москвы запустил новый образовательный проект для родителей - онлайн-лекторий "Бегу к врачу. Дети" с врачом-педиатром, председателем правления общероссийской общественной организации Совет матерей с Татьяной Буцкой. Первый выпуск диалогового проекта посвящен отдыху с детьми на море в бархатный сезон и доступен на официальном YouTube-канале ведомства", - говорится в сообщении.

Важная часть проекта - диалоги с детьми, где ребята отвечают на взрослые вопросы о здоровье, а лучшие врачи Москвы комментируют рассуждения детей и объясняют, что нужно знать родителям о профилактике и лечении детских заболеваний, отмечает пресс-служба.