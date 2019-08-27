Пересадка с московских диаметров на автобус или трамвай будет платной

Маршруты первых двух Московских центральных диаметров (МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабина до Подольска) будут поделены на три тарифные зоны: "Центральная", "Пригород" и "Дальняя". "Центральная" зона будет в границах станций Марк - Сетунь и Волоколамская - Остафьево, в зону "Пригород" войдут все остальные станции, расположенные на территории Московской области в пределах МЦД, а "Дальняя" будет действовать для поездок со станций за пределами МЦД.

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Пересадка с Московских центральных диаметров (МЦД) на наземные виды столичного транспорта будет платной: при перемещении внутри "Центральной" зоны билет будет стоить 21 рубль, а внутри зоны "Пригород" и "Дальней" - 38 рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

"Пересадка на московский автобус, троллейбус, трамвай или электробус с МЦД при оплате картой "Тройка" будет осуществляться по комплексному билету в рамках 90 минут. Пересадка на наземный транспорт при поездке в "Центральной" зоне будет стоить по комплексному билету "90 минут" в ценах 2019 года - 21 рубль. При этом пересадка на наземный транспорт Москвы с МЦД для пассажира, который приехал из зоны "Пригород" и "Дальней" зоны будет стоить как полный билет - 38 рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе департамента добавили, что проезд по МЦД можно будет оплатить любыми билетами Московского метрополитена, которые записываются на "Тройку". Также по диаметрам можно будет ездить по билетам на обычные электрички, но в этом случае пересадка на метро и МЦК будет платной. Кроме того, пассажиры смогут

"Помимо билета "Кошелек" карты "Тройка", пассажиры смогут использоваться для оплаты проезда все билеты Московского метрополитена, которые записываются на "Тройку". По тарифному меню 2019 года это билеты: на 60 поездок, 1 сутки, 3 суток, 30 дней, 90 дней и 365 дней. Эти билеты будут действовать для оплаты в "Центральной" зоне. Для проезда в Московской области [зона "Пригород"] в пределах МЦД и в "Дальней" зоне будут действовать другие абонементы, типы абонементов и их стоимость в настоящее время находятся на согласовании", - говорится в сообщении.

Кроме того, для проезда на Московских центральных диаметрах не будут действовать бумажные билеты "Единый из-за особенностей чипов в них. "На МЦД не будут действовать бумажные билеты "Единый". Невозможность использования бумажных билетов "Единый" связана с техническими ограничениями используемого чипа в бумажном носителе", - говорится в сообщении.

Все турникеты на станциях МЦД оборудуют терминалами для бесконтактной оплаты проезда. "Пассажиры смогут расплатиться картами, поддерживающими технологии PayPass или PayWave и гаджетами с технологиями Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay. Стоимость при оплате проезда на МЦД бесконтактными и безналичными способами при поездке по "Центральной" зоне составит 42 рубля. Стоимость проезда при бесконтактной и безналичной оплате в зонах "Пригород" и "Дальняя" в настоящее время согласовывается с правительством Московской области", - добавили в департаменте.

В ведомстве напомнили, что пересадка с МЦД на метро и МЦК будет бесплатной при использовании московских проездных в течение 90 минут. При этом карточку нужно будет обязательно приложить к валидатору при выходе с диаметра. По обычным билетам на пригородные поезда пересадка на МЦК и метро будет платной.

Проезд для школьников и студентов

Студенты и школьники смогут использовать свои социальные карты учащихся для проезда по Московским центральным диаметрам (МЦД).

"Студенты и школьники также будут иметь льготы для проезда на МЦД. Проезд в "Центральной" зоне будет осуществляться по абонементу, записанному на социальную карту учащегося - 395 рублей (1 месяц) и 1185 рублей (3 месяца) <…> Для проезда в Московской области (зона "Пригород") в пределах МЦД и в "Дальней" зоне будут действовать льготные абонементы, их стоимость в настоящее время находится на согласовании в правительстве Московской области", - говорится в сообщении.

Проект МЦД

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий: первые два диаметра - МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабина до Подольска. Затем планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова. В ходе проектирования маршруты трех последних диаметров могут быть изменены.

Запуск первых двух диаметров намечен на ноябрь текущего года. МЦД объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав фактически систему наземного метро. График работы выстроят по графику метро - с 05:30 утра до 01:00 ночи. Для интеграции с остальным городским транспортом будет разработана удобная билетная система, пассажиры смогут использовать карту "Тройка".