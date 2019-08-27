Более 8 тыс. подростков в Москве прошли тренинги и стажировку через "Мою карьеру" летом

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Власти Москвы организовали через центры профориентации "Моя Карьера" тренинги и стажировку в различных компаниях в летние месяцы для 8 тыс. подростков, находящихся в социально опасном окружении. Об этом сообщила во вторник первый замруководителя столичного департамента труда и соцзащиты населения Александра Александрова на заседании Московской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"Мы создали проект "Лето в новом формате" - помогаем, прежде всего, трудным подросткам, это дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детям из малообеспеченных семей, ребятам, которые могут состоять на школьном учете, в каких-то комиссиях. Нам было важно работать с мотивацией детей, убедить их прийти к нам, 8 тыс. человек прошли через наши руки", - сказала она.

Александрова уточнила, что в рамках этой программы для подростков работал проект "Лето моей карьеры" - занятия с детьми по формированию личностных компетенций, эмоционального интеллекта, в рамках него также были организованы экскурсии и тренинги личностного роста. Также для 500 подростков были организованы места для стажировки в столичных компаниях, еще около 500 несовершеннолетних приняли участие в проекте "Помощники спасателей", они проходили подготовку для работы в МЧС.