Власти Москвы заявили о случаях мошенничества при продаже недвижимости под видом городской

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Случаи мошенничества при продаже недвижимости, которую нечестные продавцы пытаются позиционировать как городскую, участились в Москве. Об этом сообщили ТАСС в столичном департаменте городского имущества.

"В последнее время участились случаи мошенничества, связанные с приобретением гражданами у третьих лиц якобы городского имущества по поддельным договорам купли-продажи, прим этом "продаваемая" недвижимость не имеет никакого отношения к собственности города и департаменту городского имущества. С начала 2019 года зафиксировано больше 80 подобных случаев, тогда как ранее такие факты носили единичный характер", - сказали в департаменте.

В результате возросло количество жителей, которые обращаются в департамент, ссылаясь на то, что заключили договоры купли-продажи нежилых и жилых помещений, якобы принадлежащих городу, однако эти документы поддельные.

"При этом мошенники, не боясь разоблачения, используют фамилии действующих сотрудников департамента, в должностные обязанности которых не входит заключение сделок по купле-продаже городских объектов, представляют ложные финансовые и банковские реквизиты. Зачастую для подписания поддельных документов они встречаются с покупателями в частных офисах и на станциях метро. По итогам заключения подобных сделок люди остаются без денег и купленных помещений", - отметили в ведомстве.

Департамент организовал работу с правоохранительными органами для расследования обстоятельств подобных дел и предпринимает усилия, чтобы пресечь подобные преступления.

При возникновении подобных ситуаций департамент призвал граждан сообщать по телефону: 8 (495) 957-75-00, доб. 36-239, либо по почте dgi_help@mos.ru, а также обращаться в правоохранительные органы.

Рекомендации властей

В департаменте подчеркнули, что при покупке городской недвижимости необходимо обращаться только к официальным ресурсам города: портал mos.ru и инвестиционный портал города Москвы www.investmoscow.ru.

Департамент подчеркивает, что его сотрудники не оказывают услуг вне служебных помещений. Документы для заключения договоров нужно подавать в службу "Одного окна" или центры государственных услуг Москвы "Мои документы", а также на портале mos.ru в личном кабинете заявителя при выкупе нежилых помещений представителями малого и среднего бизнеса.

При подписании документов необходимо проверять реквизиты, в них в качестве получателя должно быть указано Управление федерального казначейства по Москве.

В ведомстве отметили, что жилые помещения предоставляются в собственность исключительно жителям города, состоящим на жилищном учете, в порядке очередности и в рамках городских программ. Продажа нежилых помещений производится на открытых городских торгах на investmoscow.ru.