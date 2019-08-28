Плавающие фонтаны появятся в московском парке "Усадьба Люблино"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Три плавающих фонтана установят на территории "Усадьбы Люблино". Открыть парк для посетителей планируется в 2019 году, сообщила в среду пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы.

"На юго-востоке Москвы на территории "Усадьбы Люблино" установят три плавающих фонтана. Они появятся в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории. Общая площадь благоустройства составляет более 36 га. Открыть парк для посетителей планируется уже в этом году", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в ходе работ по благоустройству провели экологическую реабилитацию водоема и укрепление его берегов. Красоту Люблинского пруда подчеркнут три плавающих светодинамических фонтана. Они будут размещаться на поверхности воды, а на месте их будут удерживать тяжелые грузы-якоря. На зимний период их легко можно убрать на хранение.

"Каждый фонтан будет состоять из двух уровней. На нижнем будет бить поток из 16 струй. Они будут расходиться в разные стороны на 2,5 метра, а на верхнем уровне из центра - бить одна струя. Высота выброса центральной струи будет достигать от 8 до 10 метров, а боковых от 5 до 7. Расходясь в стороны, поток воды будет напоминать широко раскрытый веер. Чтобы можно было любоваться фонтанами в сумерках или в темное время суток, каждый из них дополнят 20 светильниками", - поясняется в сообщении.

На территории "Усадьбы Люблино" уже завершено обустройство большой площадки с круговыми качелями. Помимо этого, в парке появились шесть детских площадок и две спортивные зоны. Также здесь обустроена новая лодочная станция, а еще павильон для проведения культурно-массовых мероприятий.