Около 3 тыс. декоративных конструкций украсят Москву ко Дню города

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Власти Москвы установят свыше 2,8 тыс. декоративных конструкций в Москве ко Дню города, а на рекламных табло появятся более 1 тыс. поздравительных плакатов. Об этом сообщил в среду журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Ко Дню города специалисты комплекса городского хозяйства Москвы разместят более 2,8 тыс. декоративных конструкций и элементов оформления по всей столице. В вечернее и ночное время заработает праздничный режим архитектурно-художественной подсветки, а на различных типах рекламных носителей появятся 1,1 тыс. поздравительных плакатов", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что планируется украсить как традиционные площадки столицы, так и новые благоустроенные территории в центре и округах. Будут празднично оформлены транспортные узлы, аэропорты и вокзалы, парки, зоны особого городского и общественного значения, фестивальные площадки и другие места массовых гуляний. Как и в прошлом году на Лубянской площади разместится стилизованная стела из медиаэкранов, на которых будут транслироваться виды Москвы, а также поздравления с Днем города. В городе появятся конструкции с живыми цветами, арки, интерактивно-познавательные конструкции, селфи-зоны, скамейки и качели.

Бирюков отметил, что флагами будут украшены городские мосты. В центре города и округах расположится более 400 флаговых декоративных конструкций. Кроме того, в этом году в общегородскую программу оформления будет включена входная группа ВДНХ, которую планируется оформить масштабным флаговым комплексом.

Видеоролики с поздравлениями можно будет увидеть в Москве на цифровых билбордах, на фасадах "домов-книжек", медиафасадах зданий на улице Арбат и медиафасаде здания Центрального телеграфа. А главной темой в концепции оформления станет 80-летие ВДНХ. Украшения будут сделаны в стилистике серии оригинальных, созданных на основе разработанных советскими художницами Варварой Степановой и Любовью Поповой в 1923-1924 годах орнаментов для Первой Московской ситценабивной фабрики.

Празднование Дня города в Москве продет 7-8 сентября.