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Московское метро выставит на аукцион 34 старых указателя

Начальная стоимость лотов составит 7,5 тыс. рублей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Аукцион по продаже 34 старых указателей пройдет в московском метро 30 августа. Об этом сообщила в среду пресс-служба метрополитена.

"На аукционе будет представлено 34 лота, при этом каждому посетителю аукциона будет предложен печатный каталог с перечнем лайтбоксов. Начальная стоимость конструкций составит 7,5 тыс. рублей. Победители будут определены по принципу самого высокого ценового предложения", - говорится в сообщении.

Как уточнила замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, слова которой приводятся в сообщении, на торги будут выставлены конструкции, которые при подключении к электричеству светятся. Среди них лайтбоксы с надписями "Нет прохода", "Выход в город" и названиями улиц, разводящие указатели с перечислением станций и другие.

Мероприятие пройдет 30 августа с 10:00 до 16:00 в Центре профориентации Московского метрополитена на станции "Выставочная". Зарегистрироваться на него можно будет c 28 августа. В торгах будут участвовать первые 100 зарегистрированных человек.

Первая волна продаж старых указателей прошла в московском метро в декабре 2018 года. Тогда было продано более 350 указателей на общую сумму более 2,1 млн рублей.

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