Строительство храмового комплекса завершено в Жулебине

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Строительство храмового комплекса в честь Сретения Господня завершено в столичном районе Жулебино, говорится в сообщении пресс-службы Департамента градостроительной политики города Москвы.

"В Юго-Восточном административном округе столицы (ЮВАО), в районе Жулебино, на ул. Саранская, владение 1 завершено строительство храмового комплекса в честь Сретения Господня. Общая площадь составляет 2,3 тыс. кв. м, высота - 49 м, вместимость - 1 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Строительство было начато в 2011 году и велось по индивидуальному проекту, в классическом стиле. Храм увенчан девятью куполами, центральный купол представляет собой восьмигранный шатер. Со стороны главного входа пристроена колокольня. При храме предполагается открыть концертный зал, куратором которого станет Московская консерватория. В нем будут собираться не только прихожане, но и просто любители классической музыки, приводит пресс-служба слова руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина.

"В районах Выхино и Жулебино сегодня проживает более 220 тыс. жителей, поэтому открытие храмового комплекса станет одним из самых знаменательных для москвичей. У храма не было благотворителей, поэтому возводилась церковь исключительно на народные пожертвования. До конца текущего года пройдет освящение храмового комплекса", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Программа строительства православных храмов в столице реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный фонд "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседателями попечительского совета которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.