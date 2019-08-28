Итоговая явка на четвертом тесте системы электронного голосования в Москве составила 45%

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Четвертое тестирование системы электронного голосования завершилось в Москве, явка составила 45%. Об этом сообщил ТАСС в среду заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Артем Костырко.

"В 20:00 [мск] тест завершился, явка на тестовое электронное голосование составила 45%", - сказал Костырко.

Он уточнил, что проголосовали 2 тыс. 188 избирателей.

Принять участие в тестировании в среду могли москвичи, зарегистрированные по месту жительства в одном из трех избирательных округов: №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Всего в трех округах подали заявки 4 тыс. 865 избирателей. Москвичам было предложено ответить на вопрос: "Что на Ваш взгляд стоит развивать в вашем районе в первую очередь?". Варианты ответа были следующими: "парковочное пространство" либо "парки и зеленые насаждения".

Ранее глава Общественного штаба по наблюдению и контролю за выборами депутатов в Мосгордуму седьмого созыва Алексей Венедиктов заявил, что 1 млн рублей могут получить хакеры, которые взломают систему электронного голосования в ходе ее четвертого тестирования перед выборами в Мосгордуму седьмого созыва. Взлома, по словам Костырко, не произошло.

Чтобы проголосовать онлайн 8 сентября, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрированы 230 кандидатов, из них от партий 169 кандидатов и 61 самовыдвиженец. Отказано в регистрации 56 кандидатам, из них от партий 17 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 127 человек: от КПРФ - 42 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.