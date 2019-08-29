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Синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков 29 августа в Московском регионе

Температура поднимется до 23 градусов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Небольшая облачность и до 23 градусов тепла ожидаются в четверг в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в Москве и Подмосковье воздух прогреется до 23 градусов тепла, ночью в столице похолодает до 9-11 градусов (в центре города до 13-15 градусов), по области температура опустится до 6-11 градусов.

Северный ветер днем не превысит 10 м/с. В ночные часы ожидается ветер переменных направлений, 2-7 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 757 мм ртутного столба.

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