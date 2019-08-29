Дополнительную верификацию ввели для пользователей mos.ru перед онлайн-выборами в Москве

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Подтверждение входа в аккаунт на портале мэра Москвы mos.ru с новых устройств ввели для обеспечения большей безопасности электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму. Об этом сообщил ТАСС в четверг заместитель руководителя Департамента информационных технологий столицы Артем Костырко.

"Теперь пользователю придет на почту уведомление, если в аккаунт mos.ru был выполнен вход на новом устройстве. По возможности, нужно отреагировать на уведомление как можно быстрее, при необходимости - сменить пароль. Если же пользователь сам зашел в личный кабинет с другого устройства, с незнакомого адреса, - перед ним появится уведомление в личном кабинете", - сказал Костырко.

Он пояснил, что нововведение поможет защитить аккаунт, если посторонний человек узнает пароль пользователя и попытается войти под его именем с "новых для аккаунта устройств". Как только пользователь сообщит, что не входил на сайт, на всех устройствах будет выполнен автоматический выход из личного кабинета.

"Также опасаемся появления неких фейковых новостей формата: "Хотите посмотреть результаты электронного голосования - отправьте смс на короткий номер". Участников онлайн-выборов просим запомнить, что портал mos.ru не просит избирателей отправлять смс, а, наоборот, самостоятельно его информирует в сообщениях. Рекомендуем не вводить свои данные на подозрительных ресурсах", - сказал Костырко.

Он подчеркнул, что единственный электронный адрес, по которому можно проверить, попал ли голос в блокчейн - это адрес, выдаваемый в личном кабинете на mos.ru. При нажатии на кнопку "проголосовать" на экране появится окно, в котором указан код транзакции. Этот код можно записать в строку поиска и удостовериться, что данные дошли до системы. Если вбить номер этой транзакции после окончания голосования и публичной расшифровки, то можно увидеть то значение голоса, которое было учтено.

Также эксперты рекомендуют пользователям беречь свои данные, не делать пароль равным или отличающимся на один символ от логина. Кроме того, не рекомендуется создавать единый пароль для всех электронных сервисов, так как при утрате одного аккаунта под угрозой окажутся все.

Электронное голосование

Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует проведение пилотного электронного голосования на выборах в Мосгордуму. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 230 кандидатов, из них от партий 169 кандидатов и 61 самовыдвиженец. Отказано в регистрации 56 кандидатам, из них от партий 17 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 127 человек: от КПРФ - 42 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.