Шоу BMX, выступления хайлайнеров и уроки серфинга ждут гостей "PRO лето" в Москве

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Показательные выступления по хайлайну, во время которых спортсмены пройдут по канату между подъемными кранами, а также велошоу и различные мастер-классы ждут посетителей фестиваля "PRO лето" на проспекте Академика Сахарова в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"31 августа в рамках городского фестиваля "PRO лето" на проспекте Академика Сахарова взрослых и детей ждет увлекательная спортивная программа: шоу хайлайнеров и BMX"еров, мастер-классы по слэклайну, SUP-серфингу, уличным танцам, воркауту и панна-футболу. Вход на фестиваль и участие во всех событиях - бесплатно. Время проведения мероприятий - с 13:30 до 20:00", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на проспекте Сахарова будут работать семь спортивных площадок фестиваля. В частности, во время выступления по хайлайну спортсмены будут ходить по стропе длиной 350 м, натянутой между двумя подъемными кранами на высоте 40 метров. Кроме того, желающие смогут попробовать себя в качестве канатоходца на площадке слэклайн, где веревка будет натянута на высоте нескольких сантиметров от земли. 30 профессиональных спортсменов на площадке Big Air покажут зрителям трюки на BMX и самокатах.

Также на мероприятии пройдет мастер-класс по серфингу с веслом в бассейне длиной 25 метров и шириной 4 метра, занятия и выступления по уличному футболу в формате один на один, а также уроки танцев.

Фестиваль "PROлето" состоится 31 августа, его центральными площадками станут проспект Академика Сахарова и ВДНХ.