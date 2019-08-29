Медицинский и образовательный центры появятся в бывшей промзоне "Воронцово" в Москве

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Жилье и новая социальная инфраструктура, включающая медицинский и образовательный центры, появится на территории бывшей промзоны "Воронцово" на юго-западе Москвы.

"Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление правительства Москвы № 1087-ПП, в соответствии с которым на части территории производственной зоны № 35 "Воронцово", где ранее располагались мощности ПАО "Автокомбинат № 12", появится жилье, образовательный и медицинский центры а также другие объекты социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

Как уточнил глава департамента Сергей Левкин, слова которого приводятся в сообщении, по утвержденному проекту планировки общая площадь территории застройки превысит 30 га. Участок ограничен улицами Академика Челомея, Новаторов, Обручева. На нем расположатся жилые дома, центр образования со школой на 450 мест и детским садом на 220 мест, медицинский центр и два бизнес-центра. В перспективе на участке также появится спортивный клуб с бассейном и объект общественного питания.