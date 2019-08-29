Власти Москвы планируют ежегодно увеличивать подушевое финансирование школ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Власти Москвы планируют с этого года ежегодно увеличивать подушевое финансирование средних школ. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин на городском педагогическом совете в рамках международного форума "Город образования" на ВДНХ.

"Мне задали вопрос о том, что мы должны системно повышать и нормативы душевого финансирования школьников. Мы приняли такое решение и закладываем в бюджете повышение подушевого финансирования. Более того, считаю, что это необходимо делать ежегодно, исходя из инфляции и возможностей городского бюджета", - сказал Собянин.

Он добавил, что также необходимо поощрять ведущие школы города, увеличивая гранты для образовательных учреждений, а также развивать материальную базу школ.

Международный форум "Город образования" проходит на ВДНХ в Москве с 29 августа по 1 сентября. В нем примут участие представители более 100 компаний и свыше 1 тыс. экспертов из России и других стран. В рамках форума пройдут воркшопы, мастер-классы, презентации, беседы с подростками и директорами школ.