В Москве может появиться стандарт старшей школы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Стандарт старшей школы, включающий обязательное наличие пяти предпрофессиональных классов, модернизацию зданий и современное оборудование, может появиться в Москве. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин на городском педагогическом совете в рамках международного форума "Город образования" на ВДНХ.

"Я встречался с директорами школ, они предложили создать новый стандарт московской старшей школы, который бы включил новое технологическое оборудование, учебное оборудование, реконструкцию старых корпусов, модернизацию этого звена и параллельно создание новых программ обучения, а также развитие Московской электронной школы, которая тоже дает множество различных возможностей", - сказал Собянин.

По его словам, власти столицы поставили задачу по интеграции московской школы в городскую среду, чтобы связать ее с университетами, колледжами, ведущими технологическими предприятиями, культурной средой. Для этого необходимо внедрить предпрофессиональные классы во все городские образовательные учреждения.

"Во многом мы это сделали - у нас появилось множество профильных классов, инженерных, медицинских. Но мы понимаем, что не в каждой школе есть пять полноценных профилей, не в каждой есть инженерные и медклассы, а это залог повышения качества образования, профориентация наших детей. Поэтому было бы хорошо, если бы это пришло в каждую школу без исключения", - добавил Собянин.

Международный форум "Город образования" проходит на ВДНХ в Москве с 29 августа по 1 сентября. На форуме пройдут воркшопы, мастер-классы, презентации, беседы с подростками и директорами школ.