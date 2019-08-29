Экологи просят приостановить строительство Юго-Восточной хорды в Москве

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Экологи и медики просят провести дополнительные экологические замеры и приостановить строительство Юго-Восточной хорды возле территории бывшего Московского завода полиметаллов (МЗП) до получения результатов экспертизы. Об этом сообщила в четверг председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова на круглом столе.

На фоне планов строительства в столице Юго-Восточной хорды пользователи социальных сетей ранее выражали опасение, что создание дороги может затронуть загрязненные радиацией участки у МЗП, в интернете появилась петиция о необходимости остановить строительство. Директор организации-проектировщика хорды "Управление дорожного мостового строительства" Василий Десятков сообщил журналистам, что неоднократные экологические замеры показали, что радиационный фон в зоне проектируемого участка в районе Москворечье-Сабурово не превышает нормы.

"Мы передадим мэру Москвы нашу резолюцию со следующими пунктами: немедленно остановить все строительные работы, провести всестороннюю экспертизу с забором всех почв и воздуха. Создать рабочую группу в составе участников, которые представляют все территории, входящие в зону строительства, экологов и активистов. Установить охранную зону, ограничение доступа на территорию проведения экспертизы и на территорию объекта", - сказала Стебенкова.

Она уточнила, что эксперты настаивают на приостановке строительства хорды до вынесения рабочей группой окончательного решения о безопасности проведения работ на объекте. Участники круглого стола также просят разработать и реализовать проект рекультивации на территории МЗП, а затем провести повторную экспертизу на наличие опасных веществ.

"Просим Южный [административный] округ в рабочем порядке обратить особое внимание на обследование граждан, проживающих в домах близ территории бывшего завода полиметаллов, где предположительно могут находиться захоронения радиоактивных веществ", - отметила Стебенкова.

Безопасное строительство Юго-Восточной хорды

В обсуждении вопроса безопасного строительства хорды принял участие эколог, лидер движения "Зеленая Москва" Максим Шингаркин, специалист по ядерной безопасности Владимир Кузнецов, руководитель аппарата Общественной палаты Москвы Алексей Спиваков, главврач диагностического центра № 3 Игорь Дягилев, главный онколог Южного административного округа Елена Самышина, члены Общественной палаты Москвы, а также экологи и местные жители.

Как сообщали ранее в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы, на территории рядом с очистными сооружениями МЗП и на склоне берега Москвы-реки у платформы Москворечье имеются участки с особыми экологическими условиями, но при создании хорды они не будут затронуты.