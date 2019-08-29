Благоустройство усадьбы Люблино завершилось на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Благоустройство усадьбы Люблино, которое, в частности, включало установку детских и спортивных площадок и очистку пруда от ила и мусора, завершено в Москве. Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая усадьбу.

"В 2019 году мы провели благоустройство усадьбы Люблино - одного из красивейших парков на юго-востоке Москвы. Теперь он станет более привлекательным для местных жителей, которые смогут воспользоваться многочисленными детскими и спортивными площадками. Найдется уютное местечко и для любителей рыбной ловли", - сказал Собянин.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, благоустройство усадьбы началось в ноябре 2018 года. Общая площадь работ составила 36,8 га. На территорию усадьбы ведут 15 входов, там в рамках благоустройства были созданы новые входные группы в единой стилистике. Кроме того, вдоль набережной создана рекреационные зона, включающая 14 мостков у воды, в том числе для рыбной ловли, восстановлена лодочная станция.

Также в парке было создано семь спортивных площадок общей площадью около 3 тыс. кв. м, включая два теннисных корта, площадку с силовыми тренажерами, две хоккейные коробки, площадку для воркаута и многофункциональную площадку. Обустроено шесть детских площадок для детей разного возраста и детей с инвалидностью общей площадью 2,2 тыс. кв. м. Для пар, желающих зарегистрировать брак в необычном месте, создан павильон бракосочетания - это второй такой объект в парке наряду с историческим Дворцом Н. А. Дурасова XVIII-XIX века, который является объектом культурного наследия федерального значения. Созданы также амфитеатр и две сцены для проведения массовых мероприятий.

Помимо этого, в парке переустроена система наружного освещения и видеонаблюдения, создана система навигации с информационными стендами, около 30 тыс. кв. м дорожек покрыты асфальтом, 14,2 тыс. кв. м - бетонной плиткой, установлено более 90 скамеек. В пресс-службе добавили, что в рамках озеленения высажено более 400 деревьев и 5,5 тыс. кустарников, уложено более 70 тыс. кв. м газона, разбиты цветники, реконструированы три фонтана.

По просьбам жителей района Люблино пруд был очищен от ила и мусора, а его берега укреплены, в октябре этого года планируется провести зарыбление водоема. Также с учетом пожеланий местных жителей, проживающих недалеко от усадьбы, сохранены существующие автостоянки, добавили в пресс-службе.