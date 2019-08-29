Вход и выход на станциях "Спартак" и "Тушинская" могут ограничить из-за матча Лиги Европы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Московский метрополитен предупреждает о возможных ограничениях входа и выхода пассажиров на станциях "Спартак" и "Тушинская" Таганско-Краснопресненской линии во время матча Лиги Европы между "Спартаком" и "Брагой", который состоится в 20:15 мск на стадионе "Открытие-Арена". Об этом в четверг сообщает пресс-служба столичной подземки.

"По требованию полиции на станциях московского метро, прилегающих к стадиону "Открытие Арена" ("Тушинская" и "Спартак" - прим. ТАСС), возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок", - говорится в сообщении метрополитена в Twitter.