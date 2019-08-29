Полиция пресекла драку со стрельбой на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Полицейские пресекли драку с участием пяти человек в Марьинском парке на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"В Марьинском парке произошел конфликт с участием пяти человек, которые выясняли отношения между собой. Один из них получил легкую травму лица. Всех участников драки задержали сотрудники полиции и доставили в отделение для выяснения всех обстоятельств случившегося", - сказали в пресс-службе.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что в ходе драки один из ее участников применил травматическое оружие, но подробности собеседник агентства не привел.