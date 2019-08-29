Более 5 тыс. материалов загрузили учителя из регионов в Московской электронной школе

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Учителя из регионов загрузили из библиотеки Московской электронной школы (МЭШ) более 5 тыс. учебных материалов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба вице-мэра Москвы.

"В рамках форума "Город образования" заммэра Москвы Анастасия Ракова провела встречу с участниками проекта "Взаимообучение городов". Представители систем образования городов России отметили, что из библиотеки МЭШ учителя из регионов загрузили в свои личные кабинеты более 5 тыс. учебных материалов. На сайте образовательного ресурса побывали почти 100 тыс. пользователей, зарегистрировались около 2 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Как отмечает вице-мэр, чьи слова приводятся на портале мэра Москвы, "МЭШ" - это целый комплекс взаимосвязанных полезных сервисов для педагогов, учащихся и их родителей, "в него входят электронные дневники и журналы, система "Проход и питание", постоянная связь семей с учителями".

По словам Раковой, информационные продукты регионам предлагают абсолютно бесплатно. База знаний МЭШ будет пополняться и за счет опыта и наработок учителей из разных регионов России и других стран. За разработку качественного контента для библиотеки МЭШ любой учитель России может претендовать на московский грант, отметила заммэра Москвы. Также она добавила, что с 1 сентября проект запускается в городе Балаково Саратовской области.

Руководители городских систем образования, директора и учителя школ России уже провели совместные мероприятия на площадках 712 образовательных учреждений в разных регионах страны. Их участниками стали более 12 тыс. человек из 92 городов. В рамках проекта "Взаимообучение городов" представители 65 городов России стажировались в 82 школах Москвы. Главная цель обучающего ресурса - эффективное использование IT-инфраструктуры для улучшения качества школьного образования.

Ежегодный международный форум "Город образования" проходит с 29 августа по 1 сентября на ВДНХ. Это международная площадка для развития основного, дополнительного, профессионального и предпрофессионального образования, демонстрации современных образовательных технологий, электронных ресурсов, программных решений, компьютерной техники и учебного оборудования. Он призван объединить ученых и бизнесменов, школьников и учителей, родителей, студентов.