Власти Москвы объяснили рассылку СМС о фестивале "PRO лето" просьбой организаторов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Московские власти организовали рассылку СМС с информацией о фестивале "PRO лето", который пройдет в центре столицы 31 августа, по просьбе организаторов - Российского союза молодежи. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

"Организатором фестиваля "PRO лето" является Общероссийская общественная организация "Российский союз молодежи" (РСМ). РСМ осуществляет системную работу по реализации проектов и программ, направленных на всестороннюю самореализацию молодежи. РСМ обратился к мэрии Москвы с просьбой осуществления информационной поддержки проведения молодежного фестиваля "PRO лето", в том числе публикации анонса на портале mos.ru и СМС-информирования", - сказали ТАСС в департаменте.

Ранее пользователи социальных сетей сообщили о получении СМС с таким содержанием: "Не проспи тусу! 31-го на Сахарова: Мот, Крид, Бузова и другие".

Фестиваль "PRO лето", на котором запланированы выступления по хайлайну, велошоу и различные мастер-классы, пройдет 31 августа на проспекте Академика Сахарова.