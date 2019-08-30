Небольшая облачность и до 24 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Теплая и сухая погода с температурой до плюс 24 градусов ожидается в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 22-24 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс 9 градусов.

Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до плюс 6 градусов.