Школьникам в Московском метро 1 сентября будут дарить банты, бабочки и пеналы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сотрудники Московского метрополитена в День знаний будут дарить школьникам банты, бабочки и пеналы с ручками, карандашами и линейками. Об этом ТАСС сообщила заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

"1 сентября на всех стойках "Живое общение" Московского метрополитена сотрудники вручат девочкам банты для волос, а мальчикам - элегантные бабочки. Метрополитеном подготовлено по 1 тыс. экземпляров каждого предмета. Также в этот день на стойках "Живое общение" ребятам начнут раздавать школьные пеналы. В каждом пенале юные пассажиры обязательно найдут самое необходимое: ручку, карандаш и линейку", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что к началу нового учебного года метрополитен подготовил 18 тыс. таких школьных пеналов.

Темникова добавила, что в пятницу 30 августа в преддверии Дня знаний пройдет праздник в аванзале станции "Курская", где первоклассница будет звонить в звонок в честь начала нового учебного года, а для школьников выступят музыкальные и танцевальные коллективы. Юным пассажирам вручат воздушные шарики.

"Важно отметить, что все площадки, задействованные в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню знаний, будут размещены так, чтобы не мешать движению пассажиропотока", - добавила Темникова.