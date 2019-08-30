Медицинская авиабригада начнет дежурство при детской больнице в Москве с 1 сентября

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Вертолет медицинской авиабригады заступит на дежурство при детской городской клинической больнице имени З. А. Башляевой с 1 сентября, сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"С 1 сентября вертолет авиамедицинской бригады Центра экстренной медицинской помощи и Московского авиационного центра заступает на дежурство при детской городской клинической больнице имени З. А. Башляевой департамента здравоохранения Москвы", - говорится в сообщении.

Замдиректора центра Сергей Гуменюк отметил, что это первая детская больница в Москве, где будет дежурить медицинский вертолет. По его словам, время прибытия бригады в любую точку столицы составляет семь-десять минут, а в Новую Москву - 15-20 минут. "Дежурство вертолета на базе детской больницы в Тушине поможет повысить качество оказания экстренной помощи", - добавил Гуменюк.