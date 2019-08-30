Более 70 тыс. фейерверков запустят в День города Москвы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Жители и гости столицы увидят более 70 тыс. фейерверков на 33 площадках Москвы в День города 7 сентября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В честь 872-летия столицы над Москвой вспыхнут праздничные фейерверки. Вечернее небо украсят золотые, серебряные, красные, синие, зеленые и пурпурные огни. В общей сложности пусковые установки дадут более 70 тыс. залпов. Красочные представления начнутся в субботу, 7 сентября, в 21:00. Продолжительность световых шоу составит пять минут. Залпы дадут с 33 пусковых площадок, расположенных по всему городу", - говорится в сообщении.

Пиротехнические шоу организуют в саду "Эрмитаж", в парках "Кузьминки", "Ходынское поле", "Сокольники", в усадьбе Воронцово и Таганском парке. Точки запуска обустроят и вдоль набережной Москвы-реки. С подробным списком площадок можно ознакомится на портале mos.ru.

"Мероприятия в честь Дня города пройдут на сотнях площадок во всех округах столицы. На них проведут спектакли, балетные постановки, концерты и мастер-классы. Открытие праздника состоится 7 сентября на ВДНХ. Центральным местом проведения торжеств будет Тверская улица. Главная темой Дня города - юбилей ВДНХ, которой в этом году исполнилось 80 лет", - уточняется в сообщении.