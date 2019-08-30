Лекции ветеринаров и осмотр питомцев проведут на семи московских площадках

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Жители столицы смогут прослушать лекции, а также проверить здоровье своих питомцев на семи площадках рядом с павильонами "Здоровая Москва" в столичных парках 31 августа. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Бесплатно посетить лекции столичных ветеринаров, проверить здоровье питомца и привить его от бешенства можно будет в столичных парках 31 августа. В этот день в России ежегодно отмечается День ветеринарного работника. Хозяев вместе с домашними животными ждут на площадках рядом с павильонами "Здоровая Москва" в семи зонах отдыха", - говорится в сообщении.

Акция пройдет в парках "Надежда", "Садовники", "Ангарские пруды", "Отрадное", парке Олимпийской деревни, в сквере имени Федора Полетаева и зоне отдыха "Площадь Юности". Там с 11:00 до 19:00 будут дежурить автомобили неотложной ветеринарной помощи, где врачи смогут провести клинический осмотр питомца и сделать ему прививку от бешенства. Также животным могут постричь когти и почистить уши. В то же время в комитете ветеринарии Москвы порекомендовали оставить птиц и рептилий дома из-за их низкой стрессоустойчивости и особых условиях для осмотра.

С 17:00 до 18:00 на всех площадках пройдут лекции "Домашние животные в мегаполисе: основные вопросы и ответы", где ветеринары расскажут о самых распространенных болезнях домашних животных и правилах содержания питомца в больших городах.