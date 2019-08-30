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Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен на стройке на западе Москвы

Специалисты вывезут боеприпас в безопасное место и утилизируют

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Артиллерийский снаряд обнаружили в районе строительной площадки на улице Производственная столичного района Солнцево. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В ходе строительных работ был найден снаряд в районе дома 10, корпус 2 по улице Производственная. Место происшествия оцеплено полицией", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на место происшествия следуют саперы и представители военной комендатуры. "В ближайшее время снаряд будет вывезен в безопасное место и утилизирован", - сообщил источник.

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