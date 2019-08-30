Кухни народов бывших республик СССР представят на праздновании Дня города в Москве

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Гастрономическая программа празднования 872-летия столицы включит в себя национальные блюда разных народов бывших республик СССР. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Какой же праздник без гастрономической программы, в этом году у нас традиционно участвуют наши московские рестораны, такие как "Большой", RUSKI, "Куршевель", "Булошная", "Спецбуфет № 1" и др. В праздничном меню предусмотрены и котлеты по-московски, и бургеры "в русском стиле", и так далее. Мы постарались связать блюда с тематикой павильонов ВДНХ и представить кухни разных народов бывшего СССР", - сказал Немерюк.

Как значится в презентации праздника, 7 и 8 сентября всего в гастрономической программе участвуют восемь известных ресторанов. В праздничном меню, помимо выше перечисленных угощений, армянский бургер из кюфты, долма в виноградных листьях, ролл с севанской форелью, а еще блюда, посвященные ВДНХ (перепелка тушеная в карамелизированном луке "Золотой сноп", кулебяка - "Восьмидесятница" с пряностями 16 республик, дружбонародный бутерброд с уткой и черносливом) "космические" блюда (чизбургер "ракета", бургер "инопланетянин", барбекю "на Марсе"), "царская уха" из трех видов рыбы.

Также гостям предложат сладости: орешки и трубочки со сгущенкой, пирожные "картошка", пахлаву, торт "Птичье молоко", "Прага", "Наполеон", "Медовик", в также сладкий символ российской столицы - торт "Москва". Кроме того, будет представлена разнообразная выпечка, стритфуд, свежие фрукты, чай, кофе и прохладительные напитки.

В этом году 7 и 8 августа столица отметит свой 872-й день рождения, на 2019 год приходится также 80-летний юбилей ВДНХ, поэтому тематика праздника будет связана с этой датой. Праздничная программа будет организована во всех округах столицы. Торжества начнутся 7 сентября на ВДНХ. Пройдет более 250 праздничных программ - они были составлены с учетом мнения москвичей, принявших участие в голосовании в системе "Активный гражданин". Оно охватило 353,8 тыс. человек.

Центральной площадкой празднования станет Тверская улица, которая будет пешеходной, на ней появятся более 30 арт-объектов в виде символов ВДНХ. Кроме того, культурную программу организуют на сотнях площадок по всему городу, для жителей столицы выступят более тысячи популярных исполнителей. Также 7 сентября в 21:00 мск на 13 площадках в городе и 18 площадках в парках прогремят залпы салюта.