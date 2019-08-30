Собянин открыл музыкальную школу имени Глиэра после капитального ремонта

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу осмотрел результаты капитального ремонта здания детской музыкальной школы имени Р. М. Глиэра на Большой Якиманке.

Мэр прошел по территории школы, заглянул в музыкальные классы, где пообщался с учениками и попросил одного из юных музыкантов сыграть ему на гитаре.

"Я думаю, все мальчишки тебе завидуют, так круто играешь на гитаре", - сказал Собянин мальчику после выступления.

По итогам осмотра, мэр отметил, что такие исторические здания требуют тщательной подготовки, реставрации, ремонта, реконструкции.

"Сложно приспосабливать такие старые здания, делать их современными, тем не менее, мы, как и обещали, по программе "Искусство - детям" двигаемся, 114 зданий музыкальных школ, школ искусств отремонтировано, может быть не такого уровня как ваша, но достойно сделаны, оснащены новым оборудованием", - сказал Собянин, обращаясь к директору и ученикам школы.

В конце встречи мэр поздравил учеников школы с предстоящим Днем знаний.