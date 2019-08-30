Движение автомобилей по Озерковской набережной будет перекрыто 31 августа и 1 сентября

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Движение автомобилей на участках Озерковской набережной будет перекрыто 31 августа и 1 сентября в связи с проведением дорожно-ремонтных работ. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ГБУ "Автомобильные дороги".

"В Центральном административном округе Москвы из-за дорожно-ремонтных работ с 8 часов утра до 23 часов ночи будет перекрыто движение автомобильного транспорта на участках Озерковской набережной: 31 августа - от Садовнического проезда до Большого Татарского переулка, 1 сентября - от Озерковского переулка до улицы Зацепский вал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на время проведения ремонтных работ автомобилисты могут воспользоваться альтернативными путями объезда и проехать по Новокузнецкой, Татарской и Большой Татарской улицам от Садовнического проезда до ул. Зацепский вал.