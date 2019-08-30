МЧС презентовало пожарную технику на форуме "Город образования" в Москве

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Участники форума "Город образования", который проходит на ВДНХ, смогли познакомиться с пожарно-спасательной техникой и с московскими пожарными на презентации, организованной столичным управлением МЧС и корпорацией "Российский учебник". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба корпорации. Мероприятие прошло в рамках акции "Урок безопасности", приуроченной к началу учебного года.

"Необычное мероприятие состоялось в рамках предстоящей Всероссийской образовательной акции "Урок безопасности" (урокбезопасности.рф). Участники форума "Город образования" смогли пообщаться с сотрудниками с московского Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности и Управления по Северо-Западному административному округу главного управления МЧС России по Москве, а также познакомиться с пожарно-спасательной техникой, стоящей на вооружении территориального пожарно-спасательного гарнизона города Москвы", - сообщила пресс-служба.

Как рассказали в пресс-службе, презентация заинтересовала прежде всего детей. "Пожарная машина вызвала нескрываемое любопытство со стороны гостей форума и стала приятным сюрпризом для юных посетителей и их родителей. Педагоги, школьники и родители с большим интересом изучали, как устроена пожарная и спасательная машины, смогли примерить спецодежду и почувствовать себя настоящим пожарным или спасателем. Спасатели показали ребятам, как и для чего используется специальное оборудование, и рассказали, какие навыки необходимо развивать и куда идти учиться, чтобы стать спасателем или пожарным в будущем", - говорится в сообщении.

"Подобные мероприятия необходимо проводить для детей всех возрастов, желательно начиная с детского сада, например, в формате групповых занятий. И обязательно в школе: в старших классах такие встречи важны и для того, чтобы у старшеклассников было примерное понимание, чем они хотели бы заниматься после выпуска", - цитируют в пресс-службе участника презентации, московского спасателя Алексея Ярмоша.

Всероссийская образовательная акция "Урок безопасности" пройдет школах России 2-8 сентября в рамках Недели безопасности в соответствии с календарем образовательных событий, утвержденным Министерством просвещения РФ. В этот период участникам акции будут доступны специально разработанные учебные материалы, готовые сценарии для уроков и материалы для проверки знаний в очном и онлайн-формате на сайте урокбезопасности.рф. Организаторами акции выступили МЧС России, УФСБ по Москве и Московской области, Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД), Региональная общественная организация "Центр интернет-технологий" (РОЦИТ).