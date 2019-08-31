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Теплая погода без осадков ожидается в последний день лета в Москве и Подмосковье

Днем в столице температура составит от 22 до 24 градусов тепла

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Небольшая облачность без осадков и до 25 градусов тепла ожидаются в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от 22 до 24 градусов тепла, ночью температура опустится до плюс 11-13 градусов, в центре города столбики термометров не покажут менее 14 градусов.

В Подмосковье воздух прогреется до 25 градусов, в ночные часы может похолодать до плюс 8 градусов.

Ветер переменных направлений не превысит 7 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 753 мм ртутного столба.

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