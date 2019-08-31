Эксперт: главное препятствие для внедрения big data в московском образовании - стереотипы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Москва технически готова к цифровизации образовательного процесса и внедрению анализа больших данных для формирования индивидуальных программ обучения. Главным препятствием для развития этой сферы могут стать негативные стереотипы населения, сообщил ТАСС соучредитель и руководитель АНО "Умные города", профессор практики ВШЭ Артем Ермолаев на полях международного форума "Город образования" на ВДНХ.

"Москва, пожалуй, один из немногих городов мира, который технически готов к цифровизации образования. Здесь собраны данные не только по образованию, но и по медицине, информация о том, как далеко ученики живут от школы, как часто передвигаются общественным транспортом, о том, что интересует ребенка. Конечно, еще не хватает целого пакета данных, чтобы собрать полную картину, но имеющейся информации уже достаточно, чтобы начинать анализировать и разрабатывать алгоритм. Впереди еще несколько проблем - как к этому будет относиться население, в первую очередь родители, потому что людей беспокоят вопросы хранения и использования персональных данных", - сказал Ермолаев.

По его мнению, опасность разглашения персональных данных - стереотип, с которым необходимо бороться: с собранными данными работают не люди, а компьютеры, хранится информация деперсонализированно. Кража же сведений об обучении, по мнению Ермолаева, не может иметь практического применения.

"Я думаю, анализ больших данных начнет пилотироваться в Москве в ближайший год-два. А с полным развертыванием - в течение пяти лет", - сказал он.

Ермолаев отметил, что большие данные нужны сейчас как в среднем, так и в высшем образовании, они позволят выстраивать индивидуальную программу обучения. А в целом цифровизация сделает образование доступнее и качественнее, так как его можно будет получать в любое удобное время, и в различных, в том числе в интерактивных форматах.