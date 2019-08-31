Приложение со скидками запустили на фестивале "Цветочный джем" в Москве

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Городской проект "Московские сезоны" сделал мобильное приложение, обеспечивающее пользователя скидками на 15 площадках фестиваля "Цветочный джем", сообщила пресс-служба проекта.

"На 15 площадках фестиваля "Цветочный джем" пользователей мобильного приложения "Московские сезоны" ждут скидки до 10%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в торговых шале на праздничных площадках можно приобрести сувенирную продукцию, варенье, пироги, закуски, региональные продукты, домашнюю утварь, а также одежду и аксессуары российских брендов. Скидки предоставляются при предъявлении электронной карты лояльности, которую можно найти в разделе Профиль в мобильном приложении.

Для неавторизованных пользователей размер скидки составит 3% от суммы покупки, после авторизации в приложении скидка вырастет до 5%. При совершении покупок в торговых шале на сумму более 8 тыс. руб. скидка увеличивается до 7%, а когда траты превысят 15 тыс. рублей - до 10%. Мобильное приложение реализовано на русском, английском и китайском языках.

Открытый международный конкурс-фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" проходит в столице в третий раз. Он начался 20 июня и продлится до 8 сентября. Москвичи и туристы могут любоваться 42 современными садами, созданными ведущими ландшафтными дизайнерами из 11 стран мира.