Площадь перед зданием Российской государственной библиотеки в Москве благоустроили

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Власти Москвы благоустроили площадь перед зданием Российской государственной библиотеки на улице Воздвиженка. В частности, там обновили лестницу к главному входу и отремонтировали постамент памятника Достоевскому, сообщается в субботу на сайте мэра и правительства Москвы.

"Завершилось комплексное благоустройство площади перед зданием Российской государственной библиотеки. Работы велись там с начала лета. За это время не только заново замостили территорию (почти 2 тыс. кв. м), но и отремонтировали постамент памятника Ф. М. Достоевскому. Вокруг монумента разбили газон на площади 200 кв. м, рядом установили гранитные скамейки с деревянным настилом", - говорится в сообщении.

Общая площадь благоустройства составила почти 3,5 тыс. кв. м. Самой трудоемкой оказалась замена гранитных ступеней лестницы, ведущей ко входу в библиотеку, - она была построена в 1930-е годы и ранее капитально не ремонтировалась. По технологии того времени гранитные камни ступеней были уложены на бетонные монолитные основания поверх песчаной подушки, со временем конструкция пришла почти в аварийное состояние. В ходе благоустройства установили единые массивные ступени из гранита со скрытой системой крепления, причем использовался гранит из отечественных месторождений, который совпадает по цвету с исторической облицовкой лестницы.

Российская государственная библиотека (ранее Ленинская библиотека) - национальная библиотека России, крупнейшая публичная библиотека страны и континентальной Европы, одна из самых больших в мире. Это ведущее научно-исследовательское учреждение в области библиографии и книговедения, методический и консультативный центр российских библиотек. Здание библиотеки включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия России.