Городскую площадь в "Москва-Сити" планируют ввести в эксплуатацию в течение двух недель

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Городскую площадь на территории "Москва-Сити" планируют ввести в эксплуатацию в течение двух недель. Об этом сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Работаем над развязками на МКАД, на дорогах на территориях новой Москвы, над городской площадью в "Москва-Сити", хотим ее тоже в ближайшие две недели запустить в эксплуатацию", - сказал заммэра.

Он добавил, что стройкомплекс Москвы традиционно ко Дню города завершает ряд строительных проектов. В 2019 году суммарно будут введены и запущены в эксплуатацию к 7-8 сентября порядка 30 объектов.

"Ко Дню города готовим ряд объектов. Новых откроется шесть садиков, одна школа. За этот год учебных заведений, построенных городом и инвесторами, - порядка 37 объектов, из них уже более 20 введены в эксплуатацию. До конца года введем еще порядка 15 объектов. Несколько объектов спортивных, общественно-деловых, несколько крупных дорожных объектов хотим сделать в подарок ко Дню города. Буквально каждый день люди работают в круглосуточном режиме", - сказал Хуснуллин.

Ранее на сайте столичного архитектурного совета сообщалось, что ансамбль, объединяющий городскую площадь и строящийся мультифункциональный концертный зал "Москва-Сити", будет местом отдыха и развлечений для москвичей и гостей столицы. Инвесторами проекта выступили компании ГУП "Центр-Сити" и Fun generation. Концертный зал и городская площадь представляют собой огромных размеров стилизованные часы. Трансформируемый зал со светопрозрачным раскрываемым куполом не имеет аналогов в мире. Здесь будут проходить концерты, шоу, выставки, кинофестивали, праздничные программы и церемонии награждения, городские тематические события.

Московский международный деловой центр (ММДЦ) "Москва-Сити" расположен в Пресненском районе на берегу Москвы-реки. Строительство первых объектов "Сити" - моста "Багратион" через Москву-реку и 104-метровой башни "2000" на набережной Тараса Шевченко началось в 1996 году. По состоянию на 30 июня 2017 года "Москва-Cити" включал в себя 16 небоскребов высотой более 100 м, в том числе самое высокое здание России и Европы - башню "Федерация: Восток" (374 м, 27-е место среди небоскребов мира).