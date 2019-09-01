Около 130 тыс. человек посетили площадки фестиваля "PRO лето" в Москве

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Более 40 тыс. человек приняли участие в фестивале "PRO лето" на проспекте Академика Сахарова в субботу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов мероприятия.

"На фестивале на проспекте Сахарова было более 40 000 человек", - сказали в пресс-службе.

В субботу мэрия Москвы опубликовала данные о том, что на второй площадке мероприятия на ВДНХ было 90 тыс. человек. Таким образом, на двух площадках мероприятия всего побывало 130 тыс. человек.

Молодежный фестиваль "PRO лето" прошел 31 августа. На проспекте Академика Сахарова хедлайнером шоу стал американский певец Джейсон Деруло. В концерте приняли участие Ольга Бузова, Тима Белорусских, Алексей Воробьев, Мот, Elvira T, "Дискотека Авария", Sabi Miss, Кристина Си. В числе приглашенных артистов были -Ternovoy, танцевальные коллективы Blow Your Mind Crew и Red Haze Crew, шоумен Евгений Синяков и комик Гурам Амарян.

Там же работали семь спортивных площадок, где можно было принять участие в мастер-классах по хождению по канату, серфингу с веслом, уличным танцам, воркауту и панна-футболу, а также посмотреть на шоу хайлайнеров и BMX-райдеров.

На ВДНХ прошел концерт перед аркой главного входа. Выступали Alekseev, группа "Дискотека Авария" и Мот (Матвей Мельников), группа "Руки вверх" и Егор Крид.