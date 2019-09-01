Семь рейсов аэропорта Внуково задержали более чем на четыре часа

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Семь рейсов задержали в аэропорту Внуково с утра субботы по утро воскресенья более чем на четыре часа. Об этом говорится в сообщении столичного управления Роспотребнадзора.

"В международном аэропорту Внуково с 09:00 31 августа до 09:00 1 сентября задержаны на вылет более 4-х часов 7 рейсов. Пассажиры задержанных рейсов бесплатно обеспечены горячим питанием и прохладительными напитками. Обратившиеся пассажиры размещены в гостиничных комплексах: "Картмазово", "Московский", "Грин Палас", "Взлет", "Аструс", а так же в VIP-зале и бизнес-зале международного аэропорта Внуково", - говорится в сообщении.

Сотрудники управления ведут мониторинг задержек и отмен авиарейсов, чтобы своевременно помогать и консультировать пассажиров.

Утром в субботу во Внуково было задержано 26 рейсов на прилет и вылет.