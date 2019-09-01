Аттракционы в парке "Северное Тушино" в Москве проверяют после падения девочки с качелей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Внеочередную проверку детских аттракционов проводят в столичном парке "Северное Тушино" после падения ребенка с качелей. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

"Девочка, пострадавшая во время инцидента, в настоящее время находится дома, угрозы здоровью нет. В настоящее время проводится внеочередная проверка качелей и детских аттракционов в парке "Северное Тушино", также приняты превентивные меры в виде оповещения родителей о правилах безопасности во время пребывания юных гостей парка на детских площадках без присмотра взрослых", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе также добавили, что родители претензий к парку не имеют.

Как сообщает "МК", ребенок пострадал в результате обрыва цепи на больших качелях в парке "Северное Тушино" в субботу, 31 августа.