{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аттракционы в парке "Северное Тушино" в Москве проверяют после падения девочки с качелей

Как сообщили в пресс-службе Мосгорпарка, родители пострадавшей девочки претензий к парку не имеют

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Внеочередную проверку детских аттракционов проводят в столичном парке "Северное Тушино" после падения ребенка с качелей. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

"Девочка, пострадавшая во время инцидента, в настоящее время находится дома, угрозы здоровью нет. В настоящее время проводится внеочередная проверка качелей и детских аттракционов в парке "Северное Тушино", также приняты превентивные меры в виде оповещения родителей о правилах безопасности во время пребывания юных гостей парка на детских площадках без присмотра взрослых", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе также добавили, что родители претензий к парку не имеют.

Как сообщает "МК", ребенок пострадал в результате обрыва цепи на больших качелях в парке "Северное Тушино" в субботу, 31 августа.

Теги
Россия
Разрешенная скорость увеличилась до 80 км/ч на участке Дмитровского шоссе в Москве
На дублерах ограничение осталось прежним - 60 км/ч
Читать полностью