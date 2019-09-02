Движение в центре Москвы перекроют днем 6 сентября из-за крестного хода

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Движение на трех улицах в центре Москвы перекроют 6 сентября в связи с проведением крестного хода. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

Там уточняется, что в этот день с 12:00 до 12:30 нельзя будет проехать по улице Петровке, Крапивенскому переулку и Петровскому бульвару.

6 сентября Высоко-Петровский монастырь отметит свой престольный праздник - память митрополита Киевского и всея Руси, Московского чудотворца и основателя монастыря святителя Петра. В этот день в обители будет совершена праздничная архиерейская литургия, которую возглавит архиепископ Сергиево-Посадский Феогност. После литургии вокруг монастыря по Петровскому бульвару, Крапивенскому переулку и улице Петровке пройдет большой крестный ход.