Московское метро и МЦК в День города будут работать круглосуточно

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать круглосуточно в День города, станции будут открыты всю ночь с 7 на 8 сентября. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"С 05:30 7 сентября до 01:00 9 сентября 2019 года метро и МЦК будут работать круглосуточно - без перерыва. В ночь с 7 на 8 сентября поезда будут ходить с интервалами движения от трех до десяти минут", - говорится в материалах пресс-службы.

Наземный транспорт будет работать 7 сентября по расписанию выходного дня, планируется, что в этот день будет изменено движение 29 маршрутов, а 8 сентября - по графику буднего дня (будет изменено движение 14 маршрутов). Также ночью пассажиры смогут воспользоваться 13 ночными автобусными маршрутами.

Движение поездов пригородного сообщения будет осуществляться по расписанию выходного дня - без дневного перерыва, в тактовом графике с добавлением поездов и остановок.

Празднования в честь 872-летия Москвы состоятся 7 и 8 сентября. По этому случаю подготовлена масштабная культурная программа, которая будет проходить в самых знаковых местах столицы: у храма Христа Спасителя и в парке "Зарядье", в парке искусств "Музеон" и на Цветном бульваре, а также на Поклонной горе и Старом Арбате. На площадках будут проводиться образовательные лекции и мастер-классы, модные показы, театральные представления для детей и взрослых и многое другое.

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