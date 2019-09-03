Директор Центра паллиативной помощи проведет открытый урок по уходу за тяжелобольными

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Открытый урок "Уход за тяжелобольным человеком на дому" 6 сентября проведет директор Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер в парке "Печатники" рядом с павильоном "Здоровая Москва", сообщила во вторник пресс-служба Департамента здравоохранения.

"В парке "Печатники", ул. Гурьянова, д. 35, рядом с павильоном "Здоровая Москва", директор Центра паллиативной помощи и учредитель Благотворительного фонда "Вера" Нюта Федермессер проведет бесплатный мастер-класс на тему "Уход за тяжелобольным человеком на дому". Навыки, полученные на открытом уроке, помогут родственникам правильно заботиться за болеющими близкими, сохраняя их достоинство и самостоятельность", - говорится в сообщении.

На площадках "Здоровой Москвы" регулярно проходят лекции с известными врачами, спортсменами и активистами здорового образа жизни, посвященные здоровому питанию, позитивному мышлению, уходу за больными, советам по воспитанию детей. В городских парках и зонах отдыха уже выступили Елена Малышева, профессор, ведущая программ "Здоровье" и "Жить здорово!", Александр Свет, член Европейского общества кардиологов, Полина Киценко, сооснователь "Зеленого Марафона Бегущие Сердца". Многие лекции проходили с аншлагами: 20 августа в ландшафтном парке "Митино" на лекцию Александра Мясникова, известного врача и телеведущего, собралось более 300 человек.

"Всего в городских парках работают 46 медицинских павильонов "Здоровая Москва", в 13 из них проходят различные спортивные занятия, мастер-классы, лекции о здоровом образе жизни, танцевальные уроки, занятия по фитнесу. В рамках нового городского проекта все жители Москвы до 9 сентября 2019 года смогут пройти бесплатный медицинский осмотр в качестве первой стадии диспансеризации", добавило ведомство.

Павильоны "Здоровая Москва" будут работать в режиме нон-стоп без выходных и перерывов.