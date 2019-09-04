Редкие фотографии Москвы 1990-2000-х годов появились в "МЭШ"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Главархив передал "Московской электронной школе" (МЭШ) альбом из 111 редких фотографий Москвы 1990-2000-х годов. Снимки доступны на сайте МЭШ, сообщил в среду информационный портал мэра Москвы.

В альбом вошли снимки известных фотографов: Сергея Поминова, Василия Мариньо, Виктора Ахломова, Владимира Потулова, Сергея Калачева и других. Фотокорреспондент газеты "Известия" Виктор Ахломов и фотолюбитель Владимир Потулов лично передали свои работы в архивное ведомство. "Это пронзительные репортажи, передающие атмосферу того времени и повседневную жизнь людей", - говорится в сообщении.

Публикация приурочена ко Дню города Москвы, который будет отмечаться 7-8 сентября. Как отметил начальник Главархива Ярослава Онопенко, в то время восстанавливали старинные церкви, возвращали исторические топонимы, такие как Маросейка, Спиридоновка, Покровка, Сретенка. А улицы, по его словам, были загромождены рекламными конструкциями, торговыми ларьками, в переулках велась стихийная торговля.

В коллекции, например, представлены снимки с видами на строящийся храм Христа Спасителя в 1996 году, фотография блошиного рынка в Столешниковом переулке в 1992 году и многие другие.