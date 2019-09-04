В Москве стартовала вакцинация против гриппа

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Прививочная кампания против гриппа стартовала в среду в Москве. Вакцину можно получить в поликлиниках или мобильных пунктах, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Что такое коллективный иммунитет? Надо ли прививаться взрослым?

Что такое коллективный иммунитет? Надо ли прививаться взрослым? Вопросы о вакцинации

"В столице 4 сентября стартовала вакцинация против гриппа. Бесплатно сделать прививку смогут все желающие в удобное время. Помимо городских поликлиник в Москве откроются 65 мобильных пунктов вакцинации. При себе нужно иметь лишь паспорт гражданина России", - говорится в сообщении.

Возле 29 станций метро будет работать 31 прививочный пункт, еще по три - около станций Московского центрального кольца, а также у железнодорожной платформы и в двух флагманских центрах госуслуг "Мои документы". Также вакцину можно получить в 28 павильонах "Здоровая Москва".

В сообщении напоминается, что грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) - самые распространенные инфекционные заболевания. Лучший способ их профилактики - прививка, иммунитет после которой сохраняется в течение года.