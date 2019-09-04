Более 3 тыс. IT-специалистов ожидаются к участию в хакатоне Urban.Tech Moscow

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. специалистов в сфере информационных технологий и развитии проектов, как ожидается, примут участие в столичном хакатоне Urban.Tech Moscow, старт приема заявок на который состоится 15 сентября. Об этом сообщил журналистам в среду руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

"Чтобы стимулировать столичные компании на создание инновационных решений и минимизировать риски для стартапов на стадии их зарождения, мы инициировали программу Urban.Tech Moscow, которая пройдет с 15 сентября до 15 мая 2020 года. Ожидаем более 3 тыс. участников: как индивидуальных разработчиков, дизайнеров, менеджеров проектов и других IT- и бизнес-специалистов, так и команды", - сказал Фурсин.

Он добавил, что участие в мероприятиях Urban.Tech Moscow примут и органы исполнительной власти столицы: департамент предпринимательства и инновационного развития; департамент информационных технологий; департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры; департамент финансов; главное контрольное управление. Кроме того, к участию приглашены крупнейшие российские компании: Mail.ru Group; ВТБ; SberCloud; ПАО "Ростелеком"; "Лаборатория Касперского".

"Есть несколько задач, которые мы хотели бы решать через проведение хакатонов: поиск талантливых разработчиков, маркетологов, основателей бизнеса; командообразование и трансформация команд в бизнес; поддержка инноваций в городе и дальнейший экспорт в регионы России и за рубеж. Хакатон - классический способ поиска новых решений в развитии индустрии и цифровой сфере. Департамент предпринимательства и другие департаменты города сформировали предметные задачи, необходимые для конкретных разработок. Urban.Tech - открытая площадка для реализации запросов от города и бизнеса, где команды могут в постоянном режиме решать задачи", - сказал Фурсин.

Как уточнили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития столицы, с 5 октября по 3 ноября запланировано проведение 15 однодневных отраслевых мероприятий, на которых разработчики могут создать проектные кросс-функциональные команды, доработать свою идею. Одно из таких мероприятий пройдет 26 октября на станции метро "Деловой центр". Более 100 разработчиков будут непрерывно работать над решением задачи в течение 24 часов на глубине 82 м под землей. С 5 октября по 10 ноября пройдут международные этапы в Чехии, Латвии, Казахстане, Армении, Беларуси и Израиле. Лучшие команды разработчиков будут приглашены в Москву для участия в road-show и смогут посетить объекты инновационной инфраструктуры столицы.