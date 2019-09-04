Росреестр поставил на учет проблемный дом в Новой Москве спустя почти год после достройки

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве поставило на государственный кадастровый учет жилой комплекс "Белая звезда" в Щербинке после доработки документов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Жилой комплекс был сдан на восемь месяцев позже заявленного срока, следует из информации на форуме участников долевого строительства. Дом был введен в эксплуатацию в октябре 2018 года, однако его постановка на кадастровый учет не состоялась. Отсутствие кадастрового учета новостройки означает невозможность для дольщика оформить собственность на квартиру, прописаться, получить вычет по ипотеке. В сообщении Росреестра указывается, что документы для постановки дома на учет отправляла администрация городского округа Щербинка. Однако экспертиза нашла нарушения в составлении технического плана, поэтому ведомство приняло решение о приостановлении учетно-регистрационных действий.

"Учитывая социальную важность объекта, сотрудники территориального отдела управления консультировали и оказывали практическую помощь кадастровому инженеру, включая внесение корректировок в технические планы совместно с проектной организацией. После устранения выявленных замечаний управлением Росреестра по Москве принято решение о постановке многоквартирного дома на кадастровый учет", - отмечает ведомство.

О проблеме кадастра новостроек

Проблема с постановкой новых домов на кадастровый учет периодически возникают по всей России, ранее сообщал ТАСС глава Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор. Подобные проблемы могут происходить как из-за действительно низкого качества поданных документов, так и из-за их трактовки органами власти, указывал он. При этом дольщики таких домов не могут получить статус обманутых, так как дом уже имеет разрешение на ввод в эксплуатацию.