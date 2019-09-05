Дождливая погода и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве в четверг

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и до плюс 20 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице температура воздуха составит 18-20 градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 12 градусов.

Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм рт. ст.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 16-21 градусов тепла. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до плюс 9 градусов.